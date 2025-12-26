Pellegrini si teme un lungo stop per lesione muscolare Gasperini intanto attende Raspadori
In attesa di possibili rinforzi importanti dal mercato (si parla di Raspadori e di Zirzkee ndr), la Roma di Gasperini perde Lorenzo Pellegrini. Possibile una lesione muscolare che lo terrebbe fermo per diverso tempo. Quasi sicuramente non parteciperà all’incontro con il Genoa di lunedì 29. Ne scrive Gianluca Di Marzio. Pellegrini fermo ai box, si teme una lesione e un lungo stop. Si legge così sul portale gianlucadimarzio.com: “La Roma attende novità sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista ha accusato un problema al quadricipite destro durante l’allenamento del 24 dicembre, e ha terminato in anticipo la seduta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
