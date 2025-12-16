Durante la partita tra Lecce e Pisa, valida per la quindicesima giornata di campionato, si è verificato un infortunio importante a carico di Berisha, che dovrà affrontare un lungo stop a causa di una lesione muscolare. La squadra leccese dovrà fare a meno del giocatore per un periodo significativo, influenzando così il loro andamento in campionato.

© Como1907news.com - Berisha ko contro il Pisa: lesione muscolare e stop lungo

La partita tra Lecce e Pisa, valida per la quindicesima giornata di campionato, ha lasciato in eredità ai giallorossi una notizia pesante. Dopo pochi minuti di gioco, Medon Berisha è stato costretto ad abbandonare il campo in barella, chiudendo anzitempo una gara che per lui è durata appena un frammento. L’episodio si è verificato nelle fasi iniziali del match, quando il centrocampista ha accusato un problema muscolare subito dopo aver effettuato un passaggio. Un gesto semplice, quasi banale, seguito però da un arresto improvviso. Berisha si è accasciato sul terreno di gioco, mostrando immediatamente segni di forte dolore, mentre dalla panchina lo staff medico si è precipitato per prestare soccorso. Como1907news.com

Berisha, si tratta di lesione di secondo grado: i tempi di recupero - 0 contro il Pisa ha regalato ai giallorossi un fine settimana tranquillo, con l'unica nota stonata relativa all'infortunio di Medon Berisha, uno dei migliori di questo prim ... pianetalecce.it