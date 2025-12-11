Tutti al Corno alle Scale con il treno e l’autobus | Così skipass scontato

L'articolo presenta un'alternativa sostenibile e conveniente per raggiungere il Corno alle Scale, promuovendo l'uso di treno e autobus. Attraverso offerte come lo skipass scontato, si dimostra che non è necessario ricorrere a mezzi privati o spendere troppo per godersi la montagna. Una soluzione accessibile e eco-friendly per tutti gli appassionati di outdoor.

"Così sfatiamo il mito che per andare in montagna servano necessariamente mezzi privati o spese esagerate". Con l’arrivo dell’inverno, mentre c’è già chi freme all’idea di indossare scarponi e sci, il territorio non perde tempo, preparandosi ad accogliere gli appassionati non solo con proposte attrattive, ma anche con iniziative pensate ad hoc per rendere l’esperienza sulla neve sempre più accessibile e piacevole. Una sfida che trova ora nuovo slancio in occasione della terza edizione di Corno Express, nato dall’accordo tra Territorio Turistico Bologna-Modena, Corno alle Scale srl e Trenitalia Tper, con la proposta di un pacchetto integrato a circa 50 euro che comprende skipass, viaggio in treno da Bologna a Porretta e corriera per raggiungere il Corno alle Scale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tutti al Corno alle Scale con il treno e l’autobus: "Così skipass scontato"

Tutti al Corno alle Scale con il treno e l’autobus: "Così skipass scontato" - Santori: "L’anno scorso il 30% degli utenti furono studenti universitari". Secondo ilrestodelcarlino.it

