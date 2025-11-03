Arezzo | incidente fra auto al Policiano una si ribalta Conducente incastrato tra le lamiere
L'uomo è stato estratto dopo lunghe operazioni di estricazione ed è stato affidato al personale sanitario del 118 per il successivo trasporto in ospedale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
