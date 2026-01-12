Benedizione degli animali a San Piero a Grado

Domenica 18 gennaio 2026, alle ore 12:30/13:00, si svolgerà presso la Basilica di San Piero a Grado la XX Benedizione degli animali, dei cavalli dei mezzi agricoli e dei prodotti della terra. L’evento rappresenta un momento di riconoscenza e rispetto per il mondo animale e agricolo, mantenendo una tradizione consolidata nel tempo. Un’occasione per condividere un momento di comunità e di spiritualità.

