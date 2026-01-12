Belén | Non sono stupida non è stato Fabrizio Corona a vendere le foto in cui facevamo sesso ma si sbagliava

C'è anche il racconto della relazione con Belén Rodriguez nella docuserie "Io sono notizia". Fabrizio Corona ammette di avere usato anche lei, nonostante la amasse. Ha organizzato la paparazzata che li ritraeva in intimità alle spalle della sua compagna, che si è fidata ciecamente di lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Fabrizio Corona su Silvia Provvedi: “Dopo Belen mi vergognavo di stare con lei. Le foto insieme su Chi? 30mila euro”

Leggi anche: Fabrizio Corona racconta (dopo anni) una telefonata di Silvio Berlusconi a Belen: le sue parole

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

ALFONSO SIGNORINI LA RISPOSTA A FABRIZIO CORONA PER LO SCANDALO DI FALSISSIMO DOVE LO ATTACCA!!

#TraFattiEMisfatti #VentagliDiParole Sono sensibile non stupida Sono dolce ma so tirare fuori le unghie Sono sempre il riflesso di come ti comporti @diamiladi @AlmiraUva @PGiallara16727 @MonRicch x.com

Salve, domanda forse stupida, ma è normale che ci siano aviosuperfici che si intersecano tra di loro, non facenti parte dello stesso impianto Queste sono in zona Lodi - facebook.com facebook