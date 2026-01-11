Fabrizio Corona racconta dopo anni una telefonata di Silvio Berlusconi a Belen | le sue parole

Fabrizio Corona ripercorre, nella serie Netflix “Io Sono Notizia”, un episodio inedito legato alla sua storia con Belen Rodriguez. Dopo anni, Corona rivela i dettagli di una telefonata di Silvio Berlusconi a Belen, offrendo uno sguardo su un momento importante del suo passato sentimentale. Questa testimonianza aggiunge un nuovo elemento al racconto di un rapporto che ha attirato l’attenzione pubblica tra il 2009 e il 2012.

Nella serie Netflix "Io Sono Notizia", Fabrizio Corona torna a parlare della storia con Belen Rodriguez, il grande amore che lo ha segnato tra il 2009 e il 2012. Dopo aver dedicato ampio spazio al matrimonio con Nina Moric e alla relazione con Silvia Provvedi, l'ex re dei paparazzi ripercorre il.

Ieri sera mi sono guardata tutta la serie di Fabrizio Corona. 5 episodi. Eh già, non avevo proprio un ca@@o da fare. All’inizio sono stata catapultata negli anni 2000, quando Lele Mora era il King del management e gestiva il mondo dello spettacolo, erano qua - facebook.com facebook

La serie “Io sono notizia” su Fabrizio Corona, tra le altre cose, mette in luce la sua capacità di sfruttare spregiudicatamente gli ecosistemi mediatici. Ieri con le riviste di gossip, oggi con i social media. Cambiano i mezzi, non cambia la capacità di fare ed essere x.com

