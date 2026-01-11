Fabrizio Corona racconta dopo anni una telefonata di Silvio Berlusconi a Belen | le sue parole

Fabrizio Corona ripercorre, nella serie Netflix “Io Sono Notizia”, un episodio inedito legato alla sua storia con Belen Rodriguez. Dopo anni, Corona rivela i dettagli di una telefonata di Silvio Berlusconi a Belen, offrendo uno sguardo su un momento importante del suo passato sentimentale. Questa testimonianza aggiunge un nuovo elemento al racconto di un rapporto che ha attirato l’attenzione pubblica tra il 2009 e il 2012.

Nella serie Netflix “Io Sono Notizia”, Fabrizio Corona torna a parlare della storia con Belen Rodriguez, il grande amore che lo ha segnato tra il 2009 e il 2012. Dopo aver dedicato ampio spazio al matrimonio con Nina Moric e alla relazione con Silvia Provvedi, l’ex re dei paparazzi ripercorre il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

