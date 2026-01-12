Bayesian albero già inclinato dalle 21 | 48 su lato dell' affondamento mooring whips aperti protocollo di sicurezza anomalo
Alle 21:48, l’albero del Bayesian mostra un’inclinazione significativa verso la fiancata di dritta, con mooring whips aperti e un protocollo di sicurezza anomalo. Questa posizione non è compatibile con una sosta in rada in condizioni operative normali, suggerendo la presenza di una situazione insolita o emergenziale. È importante analizzare attentamente i dati e le circostanze per valutare l’origine di questa inclinazione e garantire la sicurezza della navigazione.
L'albero del Bayesian risulta, già dopo le 21:48, nettamente inclinato verso la fiancata di dritta. L’inclinazione rispetto alla verticale è evidente e incompatibile con una normale sosta in rada in condizioni operative regolari. Il dato indica che lo yacht Perini Navi presentava già una criticità d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Bayesian, confermate le anticipazioni del GdI sul Comsubin: “Casseforti, pc, hard disk e memorie esterne di Lynch portate via il giorno dopo l’affondamento”
Leggi anche: Bayesian, confermate le anticipazioni del GdI sul Comsubin: “Casseforti, pc, hard disk e memorie esterne di Lynch portate via da MI6 il giorno dopo l’affondamento”
Veliero Bayesian, la ricostruzione della tragedia: “Non ha retto la tempesta, si è inclinato ed è affondato” - È quanto emerge dalla perizia sul naufragio del veliero super tecnologico avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 ... quotidiano.net
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.