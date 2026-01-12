Bayesian albero già inclinato dalle 21 | 48 su lato dell' affondamento mooring whips aperti protocollo di sicurezza anomalo

Alle 21:48, l’albero del Bayesian mostra un’inclinazione significativa verso la fiancata di dritta, con mooring whips aperti e un protocollo di sicurezza anomalo. Questa posizione non è compatibile con una sosta in rada in condizioni operative normali, suggerendo la presenza di una situazione insolita o emergenziale. È importante analizzare attentamente i dati e le circostanze per valutare l’origine di questa inclinazione e garantire la sicurezza della navigazione.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.