Bayesian confermate le anticipazioni del GdI sul Comsubin | Casseforti pc hard disk e memorie esterne di Lynch portate via da MI6 il giorno dopo l’affondamento
Il Comsubin conferma le anticipazioni del Giornale d'Italia riguardo al furto di casseforti, PC, hard disk e memorie esterne di Lynch da parte dei servizi segreti MI6, avvenuto il giorno dopo l’affondamento dello yacht Perini Navi. Questa conferma rafforza le ipotesi sulle operazioni segrete legate all’incidente, già sostenute dall’articolo nei mesi scorsi.
