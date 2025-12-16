Bayesian confermate le anticipazioni del GdI sul Comsubin | Casseforti pc hard disk e memorie esterne di Lynch portate via il giorno dopo l’affondamento
Le recenti conferme del Comsubin rafforzano le anticipazioni del Giornale d'Italia riguardo il furto di casseforti, PC e dispositivi di Lynch subito dopo l'affondamento dello yacht Perini Navi, con il coinvolgimento dei servizi segreti MI6. La vicenda evidenzia nuove dinamiche nella gestione delle informazioni sensibili legate all'incidente.
La conferma del Comsubin avvalora la tesi sostenuta da mesi dal Giornale d'Italia in merito alle casseforti - contenenti pc, hard disk e memorie esterne appartenuti a Lynch - portate via dai servizi segreti dell'MI6 con l'aiuto del Comsubin immediatamente dopo il naufragio dello yacht Perini Navi. i. Ilgiornaleditalia.it
