Basket | Trapani esclusa dalla Serie A Il verdetto ufficiale

È stato confermato che la Trapani Shark non prenderà parte alla Serie A 2025-2026, riducendo il numero delle squadre a 15. La decisione deriva dalle conseguenze dell’interruzione anticipata della partita contro Trentino, chiusa prematuramente a causa delle numerose esclusioni e falli dei giocatori siciliani. La situazione ha portato all’esclusione ufficiale del club, segnando un punto di svolta nel campionato.

Adesso è ufficiale: la Trapani Shark è esclusa dal campionato di Serie A 2025-2026. Scende a 15 squadre la massima serie, per effetto delle conseguenze della fine anticipata della partita tra i siciliani e la Dolomiti Energia Trentino dello scorso sabato, chiusasi dopo neanche cinque minuti quando il punteggio era di 11 a 26 per gli ospiti in quanto, tra usciti dal campo e per falli, sul parquet di trapanese ne è rimasto uno solo. Questa la parte finale del verdetto del Giudice Sportivo, che, dopo aver elencato i fatti avvenuti, riassunto le puntate precedenti (compresa quella di Champions League contro l’Hapoel Holon), ha disposto il de profundis per il club granata: “. 🔗 Leggi su Oasport.it

