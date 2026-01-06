Trapani esclusa dalla Champions League di basket! Il comunicato della FIBA dopo la partita farsa

Trapani è stata esclusa dalla Champions League di basket a seguito della sconfitta a tavolino contro l’Hapoel Holon durante i play-in. La decisione, comunicata dalla FIBA, riguarda la partita di apertura della fase a eliminazione diretta e segna un importante episodio nella competizione europea. Di seguito i dettagli e le conseguenze di questa decisione ufficiale.

Trapani è stata ufficialmente esclusa dalla Champions League di basket, dopo la sconfitta a tavolino rimediata contro l'Hapoel Holon nella gara-1 dei play-in della massima competizione europea della FIBA. La squadra siciliana si trovava sotto per 38-5 dopo appena sette minuti di gioco quando è rimasta in campo con un solo giocatore (il regolamento prevede che siano in campo almeno due cestisti), dopo essersi presentata a Samokov (Bulgaria) con appena cinque uomini a disposizione a causa di varie vicissitudini. Nel comunicato stampa si legge: " Ai sensi dell'articolo 14.5.4 del Regolamento delle Competizioni BCL, un club che perde una partita per forfait o per sconfitta a tavolino nei Play-In e nei Play-Off perde l'intera serie.

