Basket Serie A | Milano piazza la spallata nel quarto quarto e sbanca Napoli 77-71

L’EA7 Emporio Armani Milano conquista una vittoria importante contro Napoli, terminata con il punteggio di 77-71. La partita, valida per la Serie A, si è decisa nel quarto quarto, con i milanesi che hanno saputo gestire meglio gli ultimi minuti. Con questa vittoria, Milano ottiene la sesta affermazione consecutiva, consolidando la propria posizione in classifica.

Napoli, 12 gennaio 2026 – Blitz vincente dell’EA7 Emporio Armani Milano che sbanca l’Alcott Arena piegando la Guerri Napoli padrona di casa 77-71 e inanella la sesta vittoria di fila in Serie A. La strada che ha portato l’Olimpia verso questo successo è stata però piuttosto impervia, dal momento che Napoli ha saputo giocare per almeno tre quarti una pallacanestro coraggiosa e molto intensa. Nei 10’ finali, poi, Milano ha alzato esponenzialmente il livello della qualità e dell’energia difensiva, mettendo a segno il parziale di 25-16 che ha definitivamente sparigliato le carte in tavola. A fare la differenza in attacco, invece, ci ha pensato il solito Armoni Brooks che, in una serata non particolarmente brillante nel tiro da fuori per Milano (115 dopo i primi 20’ e 622 finale), ha chiuso con un bottino personale di 20 punti, figlio di un 59 da due e di un 38 da oltre l’arco dei 6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

