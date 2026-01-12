LIVE Napoli-Olimpia Milano 71-77 Serie A basket 2026 in DIRETTA | EA7 porta a casa una partita tiratissima!

Segui in tempo reale la partita tra Napoli e Olimpia Milano, conclusasi con il punteggio di 71-77. La Serie A basket 2026 prosegue con questa sfida molto combattuta. Clicca sul link per gli aggiornamenti live. Nonostante la sconfitta, Napoli si è assicurata la qualificazione alle finali di Coppa Italia, grazie all’eliminazione di Trapani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.53 Napoli, nonostante la sconfitta, si qualifica alle finali di Coppa Italia grazie alla eliminazione di Trapani. La squadra campana però, entrando in tabellone come ottava, dovrà vedersela contro la capolista Virtus Bologna. I partenopei, nonostante il fattore Trapani decisivo, hanno dimostrato di essere una squadra insidiosa e che darà filo da torcere in Coppa Italia! 20.50 Milano vince con un’altra prova in crescendo. Nella seconda parte della partita la difesa di Milano è salita di tono, così come la capacità offensiva meneghina. Ancora una volta Brooks, nonostante un inizio difficile, ha trascinato Milano prendendosi le responsabilità nel momento deisivo della sfida. 🔗 Leggi su Oasport.it

Spazio Napoli. . Ospite speciale al match tra Basket Napoli e Olimpia Milano A guardare la sfida c'è un ex capitano del Calcio Napoli, l'avete riconosciuto #BasketNapoli #SSCNapoli #spazionapoli - facebook.com facebook

Guerri Napoli Olimpia Milano | Team Lineup #ForzaOlimpia x.com