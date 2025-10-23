Basket femminile sconfitta interna per la Rummo | Catanzaro vince 73-53
Tempo di lettura: 2 minuti Turno infrasettimanale indigesto per la Rummo Samnium Benevento che esce sconfitta dal match casalingo contro Catanzaro. 53-73 il risultato finale al PalaTedeschi contro la corazzata calabrese, al termine di un match molto intenso in cui la Samnium è riuscita a tener testa per larghi tratti della partita, senza però riuscire a fronteggiare sul tabellone le avversarie. Primo quarto molto equilibrato: partono meglio le ospiti che toccano anche il +9 prima di veder rientrare rabbiosamente la Rummo che, con un parziale di 6-0 nei minuti finali, chiude il primo periodo sul 15-16. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
