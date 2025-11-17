Basket prima sconfitta interna per il DREAM Pisa nel derby con Ponsacco in DR2

Pisa, 17 novembre 2025 – Amara sconfitta per il giovane DREAM, che, opposto in casa all’esperto Ponsacco, nella sesta giornata del campionato di Divisione Regionale 2, non è riuscito stavolta ad affondare il colpo nei secondi conclusivi, cedendo di misura al termine di una partita intensa, sempre in equilibrio.. LA CRONACA – Dopo un buon primo quarto giocato a viso aperto e concluso con un canestro di ritardo, i pisani non riescono più a trovare continuità in attacco e, nonostante la grande intensità difensiva, vanno al riposo sotto di 5 lunghezze ( 26-31 ). Nella ripresa le difese continuano ad essere protagoniste, il DREAM si avvicina alla fine del terzo periodo ( 34-37 ), senza però mai mettere la testa avanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, prima sconfitta interna per il DREAM Pisa, nel derby con Ponsacco, in DR2

