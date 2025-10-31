Le decisioni del Giudice Sportivo | ammenda di 1500 euro per la Roma

La serata di ieri, giovedì 30 ottobre, ha concluso la nona giornata di campionato, che aveva visto la Roma trionfare per 2-1 nel match casalingo contro il Parma grazie alle reti di Hermoso e Dovbyk. Nella giornata di oggi, la Lega Serie A ha comunicato le decisioni del Giudice Sportivo proprio riguardo le sfide del turno appena conclusosi, con una multa anche per la società giallorossa. Il club capitolino ha infatti subito un’ ammenda di 1500 euro per il lancio di un fumogeno all’interno del terreno di gioco. Il comunicato ufficiale. La multa commissionata alla società giallorossa è stata ufficializzata dal comunicato relativo alle note del Giudice Sportivo per quanto accaduto nel corso della nona giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

