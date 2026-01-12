Dopo tre sconfitte in sette giorni, il Basket B Nazionale affronta un momento di difficoltà. Coach Galetti commenta:

Tre sconfitte in sette giorni hanno oscurato quel raggio di sole che aveva squarciato il cielo sopra la Virtus dopo l’arrivo di Stankevicius. Ma un giocatore da solo può poco, se i meccanismi non funzionano nel modo corretto. Se l’attacco come la difesa non sono oliati a dovere, nemmeno il talento risolve i problemi. E questa Virtus di problemi ne ha tanti. Lo si è visto dal grande nervosismo sul parquet e a riguardo Gianluigi Galetti risponde: "Stankevicius ha l’ordine di aiutarmi in tutto e per tutto e dirmi tutto quello che gli passa per la testa, perché ha un’esperienza tale che deve farlo – precisa –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket B Nazionale, dopo il ko. Virtus, coach Galetti: "Troppo nervosismo»

Leggi anche: Basket B Nazionale, i gialloneri restano in fondo alla classifica. La Virtus di Galetti sfiora l’impresa. Baldi e Melchiorri non bastano

Leggi anche: Serie B Nazionale: i gialloneri di Galetti ci provano, ma gli avversari si dimostrano più forti. Il solito Stankevicius non basta. La Virtus regge solo un tempo contro Caserta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Basket B Nazionale, i 40 giorni della verità per i Raggisolaris Faenza: il peso del Cattani e degli scontri diretti; Basket B Nazionale, Latina torna a giocare a Cisterna: questa domenica arriva Ravenna.; Basket, B Nazionale: l’Orlandina vince col fiatone nel recupero contro Fiorenzuola; Basket B nazionale / Nulla da fare per la Ristopro: Livorno domina 62-86.

Basket Serie B Nazionale. Fabo, Benites saluta. Va a Piazza Armerina - Sarà la partenza di Alberto Benites il primo movimento in uscita della Fabo. lanazione.it