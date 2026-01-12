Balneari Ostia il Consiglio di Stato scrive la parola fine | era giusto il bando di Raggi

Il Consiglio di Stato ha confermato che il bando per i servizi balneari a Ostia, promosso dall’amministrazione Raggi, era correttamente predisposto. Nonostante l’assegnazione, gli assegnatari non hanno potuto accedere allo stabilimento, evidenziando le complessità e le procedure legali coinvolte nella gestione delle concessioni balneari. Questa decisione chiude un capitolo importante nel settore, confermando la legittimità delle procedure adottate.

