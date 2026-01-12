Balneari Ostia il Consiglio di Stato scrive la parola fine | era giusto il bando di Raggi
Il Consiglio di Stato ha confermato che il bando per i servizi balneari a Ostia, promosso dall’amministrazione Raggi, era correttamente predisposto. Nonostante l’assegnazione, gli assegnatari non hanno potuto accedere allo stabilimento, evidenziando le complessità e le procedure legali coinvolte nella gestione delle concessioni balneari. Questa decisione chiude un capitolo importante nel settore, confermando la legittimità delle procedure adottate.
Hanno vinto il bando, all’epoca dell’amministrazione Raggi, ma non hanno avuto a disposizione neppure per un giorno lo stabilimento che si erano aggiudicati. La vicenda, dopo anni di contenzioso legale, è però giunta al Capolinea. A scrivere la parola fine ha infatti provveduto la settima sezione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
