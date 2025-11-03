Lista Fico esclusa la parola finale al Consiglio di Stato
Tempo di lettura: 3 minuti Sarà il Consiglio di Stato ad esaminare, giovedì prossimo il ricorso presentato dai rappresentanti della lista “Roberto Fico Presidente” contro la decisione della I Sezione del TAR di Salerno, che ha dichiarato invalida la lista in vista delle elezioni provinciali di Avellino. La causa riguarda la presunta violazione del numero massimo di firme necessarie per la validità della lista, fissato dalla legge regionale campana. Questo il punto di vista del capolsita F ranco Fiordellisi: “Un errore formale nella presentazione della lista irpina “Roberto Fico Presidente” ne ha determinato, al momento, l’esclusione dalla competizione per le prossime elezioni regionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
Giusy De Rosa, acerrana candidata nella lista civica “Roberto Fico Presidente” Giuseppina De Rosa, conosciuta da molti come Giusy De Rosa, è una giovane professionista di Acerra, candidata nella lista civica “Roberto Fico Presidente”. Laureata in Giurispru - facebook.com Vai su Facebook
Lista Fico. Il candidato del campo largo in Campania presenta i suoi “presentabilissimi”. Cinque capilista civici, trovati sotto i buoni auspici del sindaco di Napoli Manfredi, e qualche nome digerito a forza. Di @MariannaRizzini - X Vai su X
Regionali, esclusione Lista Fico Presidente: fissata l’udienza decisiva - Sara’ discussa giovedì davanti ai giudici della V Sezione del Consiglio di Stato l’ impugnazione proposta da Luigi Famiglietti, Silvana Acierno, Franco Fiordellisi, rappresentati e difesi da ... Lo riporta irpinianews.it
Regionali Campania, il no del Tar alla lista Fico ad Avellino: già si punta al ricorso - Il Tar di Salerno rigetta il ricorso presentato da Fiordellisi, Famiglietti e Acierno, tre dei quattro candidati alle elezioni regionali, ... ilmattino.it scrive
Tar esclude lista 'Fico Presidente' in Irpinia - Il Tar della Campania, sezione di Salerno, ha respinto il ricorso e, automaticamente escluso la lista 'Fico Presidente' nella circoscrizione irpina a sostegno del candidato governatore M5S. Si legge su ansa.it