lista fico esclusa la parola finale al consiglio di stato

Sarà il Consiglio di Stato ad esaminare, giovedì prossimo il ricorso presentato dai rappresentanti della lista "Roberto Fico Presidente" contro la decisione della I Sezione del TAR di Salerno, che ha dichiarato invalida la lista in vista delle elezioni provinciali di Avellino. La causa riguarda la presunta violazione del numero massimo di firme necessarie per la validità della lista, fissato dalla legge regionale campana. Questo il punto di vista del capolsita F ranco Fiordellisi: "Un errore formale nella presentazione della lista irpina "Roberto Fico Presidente" ne ha determinato, al momento, l'esclusione dalla competizione per le prossime elezioni regionali.

