Aversa Emanuele ucciso a 13 anni con una coltellata alle spalle | domani la sentenza
Domani si attende la sentenza definitiva nel processo relativo alla morte di Emanuele Di Caterino, il 13enne ucciso con una coltellata alle spalle ad Aversa il 7 aprile 2013. A quasi tredici anni da quei fatti, la decisione della giustizia rappresenta un momento importante per la famiglia e la comunità.
A quasi tredici anni dalla tragica morte di Emanuele Di Caterino, il 13enne ucciso con una coltellata alle spalle il 7 aprile 2013 ad Aversa, la giustizia è chiamata a pronunciarsi in via definitiva. Domani, martedì 13 gennaio, la Corte d'Appello di Napoli dovrà mettere la parola fine a un procedimento giudiziario lungo e tormentato.
