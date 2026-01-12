Aversa Emanuele ucciso a 13 anni con una coltellata alle spalle | domani la sentenza

Domani si attende la sentenza definitiva nel processo relativo alla morte di Emanuele Di Caterino, il 13enne ucciso con una coltellata alle spalle ad Aversa il 7 aprile 2013. A quasi tredici anni da quei fatti, la decisione della giustizia rappresenta un momento importante per la famiglia e la comunità.

A quasi tredici anni dalla tragica morte di Emanuele Di Caterino, il 13enne ucciso con una coltellata alle spalle il 7 aprile 2013 ad Aversa, la giustizia è chiamata a pronunciarsi in via definitiva. Domani, martedì 13 gennaio, la Corte d’Appello di Napoli dovrà mettere la parola fine a un procedimento giudiziario lungo e tormentato, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

