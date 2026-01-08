Ucciso durante una lite dopo 13 anni nessun colpevole per la morte del piccolo Emanuele

Dopo oltre tredici anni, il caso della morte del piccolo Emanuele rimane irrisolto, con nessun imputato identificato. La famiglia continua a chiedere giustizia, sottolineando l’importanza di un’analisi accurata degli atti processuali. In un contesto di dolore e attesa, questa vicenda resta un esempio di come la ricerca della verità possa richiedere tempo e impegno, senza mai perdere di vista la necessità di rispetto e sobrietà.

Tempo di lettura: 3 minuti “Non abbiamo mai cercato vendetta ma giustizia. E la giustizia deve essere fatta leggendo attentamente gli atti del processo. Emanuele è figlio di tutti voi, un figlio di 13 anni uscito di casa per divertirsi e brutalmente accoltellato da un suo coetaneo che invece si era portato un coltello per togliere la vita a un giovane inerme”. A parlare è Amalia Iorio, la mamma di Emanuele Di Caterino, il 13enne ucciso con un fendente alla schiena il 7 aprile del 2013 ad Aversa, in provincia di Caserta, rimasto coinvolto in una lite tra giovanissimi. Secondo quanto emerso dalle indagini dopo avere inferto le coltellate l’imputato – il 29enne Agostino Veneziano, che all’epoca dei fatti aveva 17 anni – venne inseguito dagli amici della vittima alcuni dei quali, anche loro, colpiti dai fendenti di Veneziano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ucciso durante una lite, dopo 13 anni nessun colpevole per la morte del piccolo Emanuele Leggi anche: "Nessun risarcimento ridarà dignità a Mattia": il padre rompe il silenzio un anno dopo la morte del piccolo Leggi anche: Ucciso con una coltellata. Muore a 23 anni dopo una lite nella zona universitaria. È caccia all’assassino La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. 13enne ucciso durante una lite, dopo 13 anni nessun colpevole; Emanuele Di Caterino ucciso ad Aversa durante una lite: dopo 13 anni nessun colpevole; Tragedia a Sordio: ucciso per un parcheggio. Arrestato un 52enne per omicidio volontario; Investito e ucciso a Sordio per una lite sul parcheggio: tensioni e minacce andavano avanti da 20 anni. 13enne ucciso durante una lite, dopo 13 anni nessun colpevole - E la giustizia deve essere fatta leggendo attentamente gli atti del processo. ansa.it

Ucciso dopo una lite per il parcheggio, l'arrestato resta in carcere per omicidio - Il gip di Lodi Anna Cerreta ha sciolto stamattina la riserva dopo il lungo interrogatorio avvenuto lunedì scorso di Simone Severgnini, il 52enne che ha investito e ucciso un uomo di 49 anni venerdì sc ... ansa.it

Investito e ucciso dopo una lite per un parcheggio: muore a 49 anni, scatta un arresto - Lite per un parcheggio a Sordio finisce in tragedia: uomo di 49 anni investito e ucciso da un SUV Land Rover, arrestato il conducente 52enne. notizie.it

Un ragazzo di 14 anni è stato investito e ucciso ieri sera da un autobus a Gerusalemme durante una manifestazione contro l'arruolamento. L'autista dell'autobus è stato arrestato e portato via per essere interrogato. Tutti gli aggiornamenti https://shorturl.at/ - facebook.com facebook

«Mio nonno fu ucciso nel 1991, durante la guerra. Una sera non tornò a casa e andarono a cercarlo. Gli avevano sparato in un prato ai margini della strada. Aveva 66 anni. Non aveva fatto nulla di male a nessuno. Non aveva fatto nulla di male a nessuno. Ric x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.