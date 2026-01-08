Ucciso durante una lite dopo 13 anni nessun colpevole per la morte del piccolo Emanuele

Dopo oltre tredici anni, il caso della morte del piccolo Emanuele rimane irrisolto, con nessun imputato identificato. La famiglia continua a chiedere giustizia, sottolineando l’importanza di un’analisi accurata degli atti processuali. In un contesto di dolore e attesa, questa vicenda resta un esempio di come la ricerca della verità possa richiedere tempo e impegno, senza mai perdere di vista la necessità di rispetto e sobrietà.

Tempo di lettura: 3 minuti “Non abbiamo mai cercato vendetta ma giustizia. E la giustizia deve essere fatta leggendo attentamente gli atti del processo. Emanuele è figlio di tutti voi, un figlio di 13 anni uscito di casa per divertirsi e brutalmente accoltellato da un suo coetaneo che invece si era portato un coltello per togliere la vita a un giovane inerme”. A parlare è Amalia Iorio, la mamma di Emanuele Di Caterino, il 13enne ucciso con un fendente alla schiena il 7 aprile del 2013 ad Aversa, in provincia di Caserta, rimasto coinvolto in una lite tra giovanissimi.  Secondo quanto emerso dalle indagini dopo avere inferto le coltellate l’imputato – il 29enne Agostino Veneziano, che all’epoca dei fatti aveva 17 anni – venne inseguito dagli amici della vittima alcuni dei quali, anche loro, colpiti dai fendenti di Veneziano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

