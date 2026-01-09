Alessandro Ambrosio ucciso con una sola coltellata alle spalle | Non c' è stata colluttazione

Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a Bologna, è stato colpito da un solo fendente alle spalle, senza che ci fosse stata una colluttazione. La dinamica dell’omicidio si sta ancora chiarendo, e le autorità stanno indagando sulle motivazioni e sull’identità dell’aggressore. La vicenda ha suscitato attenzione per la sua semplicità e per il tragico epilogo di un episodio che ha sconvolto la comunità locale.

Alessandro Ambrosio, il capotreno accoltellato a morte alla stazione di Bologna, è stato raggiunto da un solo fendente. Non c'è stata colluttazione col suo assassino, che lo ha colpito alle spalle. È quanto emerso dall'autopsia svolta dal medico legale Elena Giovannini, incaricata dal pm Michele.

