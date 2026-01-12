Avatar | Fuoco e Cenere nei 30 film con i maggiori incassi di sempre al botteghino mondiale

La trilogia di Avatar domina accumulando miliardi su miliardi, per James Cameron il quarto capitolo si avvicina a grandi passi visto il successo del franchise. Prosegue la corsa agli incassi di Avatar: Fuoco e Cenere. A quattro settimane dall'uscita, la pellicola di James Cameron entra al 29° posto nella classifica dei trenta migliori incassi globali di sempre. Classifica dominata dai primi due capitoli di Avatar, rispettivamente, primo e terzo, con un incasso totale di oltre 2,3 miliardi di dollari. Avatar: Fuoco e Cenere, in sala dal 17 dicembre, ha già raggiunto 1,23 miliardi globali, mentre i 21,3 milioni incassati nell'ultimo weekend domestico hanno portato il film a 342,5 milioni a cui si aggiungono gli 887,4 milioni che provengono dai mercati internazionali.

Avatar: Fuoco e Cenere dopo quattro settimane segnala ancora incassi inferiori ai predecessori - Sono passati quattro weekend dall'uscita di Avatar: Fuoco e Cenere e ora possiamo affermare che gli incassi della pellicola sono ancora una volta inferiori a quelli dei precedenti film. multiplayer.it

Avatar: Fuoco e cenere – Si torna a Pandora per salvare il mondo - Fuoco e cenere James Cameron torna su Pandora, invitandoci a riflettere su noi stessi, radicalizzando il suo messaggio. ehabitat.it

AVATAR 3 Box Office Collection,Avatar Fire And Ash Worldwide Record Break Collection, Blockbuster

Tornare su Pandora significa tornare a scegliere: Avatar – Fuoco e cenere usa il grande cinema per raccontare ancora una volta il conflitto tra sfruttamento, distruzione e rispetto degli equilibri naturali, mettendo la crisi ambientale al centro di una saga glob - facebook.com facebook

“Buen camino” e “Avatar – Fuoco e cenere” sono usciti a una settimana di distanza durante le feste. Ci si aspettava che un film sarebbe andato meglio e l'altro peggio, ma non così x.com

