Avatar | Fuoco e cenere sta disintegrando il botteghino statunitense e mondiale

Il film fantascientifico di James Cameron “ Avatar: Fuoco e Cenere ” ha dominato il botteghino mondiale con 345 milioni, un inizio impressionante che rappresenta tuttavia un calo significativo rispetto al suo predecessore. Per fare un confronto, “Avatar: La via dell’acqua”, uscito nel 2022 dopo innumerevoli rinvii, ha incassato 435 milioni di dollari nello stesso periodo. Le vendite iniziali di biglietti per “Avatar 3”, di Disney e 20th Century Fox, includono 257 milioni di dollari a livello internazionale e 88 milioni di dollari negli Stati Uniti. A livello globale, questo è il secondo debutto più grande del 2025, dopo un altro colosso Disney, “Zootropolis 2”, che ha incassato 500 milioni di dollari nei tre giorni di programmazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

