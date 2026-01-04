Avatar | Fuoco e Cenere | Proiettato verso il miliardo con gli incassi del weekend
Avatar: Fuoco e Cenere di James Cameron è sulla buona strada per raggiungere i 1 miliardo di dollari di incasso globale in questo weekend, dopo soli 12 giorni dal debutto. Secondo i dati raccolti dal the Hollywood Reporter, infatti, l’incasso parziale stimato raggiunto dal film di James Cameron è 948.99 milioni di dollari (279.99 milioni dagli USA + 669 milioni dal mercato internazionale), con proiezioni per un weekend worldwide da 50-70 milioni che lo porteranno oltre la quota miliardaria, rendendolo il terzo film del 2025 a centrare questo traguardo. James Cameron detiene numerosi record al box office, confermandosi uno dei registi più di successo di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
