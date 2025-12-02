L’autovelox di via Cervese | Censito regolarmente trenta infrazioni al giorno

Sull’autovelox di via Cervese all’altezza di Pioppa, il Comune sempre stato è tranquillo, fin dal primo minuto. Ha fatto in tutti gli step quello che doveva, e siamo stati anche tra i primi a iscrivere il dispositivo dell’autovelox nell’elenco nazionale, come richiesto. Quindi non dobbiamo certo smontarlo. L’autovelox attualmente registra in media circa trenta infrazioni al giorno. L’assessore alla sicurezza Luca Ferrini fa il punto sulle procedure che presiedono alla regolarità e al funzionamento dell’autovelox nei primi due mesi di operatività, dispositivo su cui si sono indirizzate le polemiche dopo la installazione e la successiva ritardata accensione avvenuta ai primi di ottobre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

