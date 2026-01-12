Auto passi avanti Ue-Cina per superare dazi sulle elettriche

La Commissione europea ha pubblicato un documento di orientamento riguardante le offerte di impegno sui prezzi per i veicoli elettrici provenienti dalla Cina, in relazione ai dazi anti-sovvenzioni in vigore. L’obiettivo è facilitare un dialogo costruttivo tra UE e Cina per superare le barriere commerciali e promuovere un mercato più equilibrato. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due regioni.

Roma, 12 gen. (askanews) – La Commissione europea ha pubblicato oggi un documento di orientamento ("Guidance") sulla presentazione di offerte di impegno sui prezzi nel contesto dei dazi anti-sovvenzioni in vigore sui veicoli elettrici a batteria provenienti dalla Cina. Il documento di orientamento fornisce agli esportatori di veicoli elettrici cinesi a batterie delle indicazioni generali su come presentare i loro impegni volontari per accettare un prezzo minimo all'importazione nell'Ue per evitare i dazi anti-sovvenzioni, garantendo condizioni di mercato più eque. Le possibili offerte di impegno, oltre al prezzo minimo all'importazione, possono coprire anche altri aspetti, in particolare i canali di vendita, le compensazioni incrociate e gli investimenti futuri nell'Ue.

