Cina e Ue hanno trovato un accordo sulle auto elettriche

Cina e Unione Europea hanno raggiunto un accordo riguardante le esportazioni di veicoli elettrici cinesi verso il mercato europeo. La questione, che ha rappresentato un punto di attrito tra le due economie, ora sembra trovare una soluzione condivisa. Questo sviluppo potrà influenzare le future dinamiche del settore automobilistico e le relazioni commerciali tra le due realtà.

Pechino e Bruxelles sembrano aver raggiunto un accordo su un tema che ha spaccato in due i rapporti bilaterali: le esportazioni di veicoli elettrici di fabbricazione cinese verso il Vecchio Continente. L'intesa, raggiunta dopo mesi di minacce culminate poi in pesanti dazi europei sulle auto.

