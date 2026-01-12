Auto in fiamme nella notte | danneggiati anche serranda e ingresso di una macelleria

Nella notte, un incendio ha interessato alcune auto in via Donizetti a Sant'Anastasia. L'intervento dei carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna ha permesso di gestire la situazione e verificare i danni, che hanno coinvolto anche la serranda e l’ingresso di una macelleria. L’accaduto è attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle autorità per chiarire le cause dell’incendio.

Questa mattina all’alba i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Donizetti a Sant'Anastasia per l’incendio di alcune auto.Tre i veicoli distrutti dalle fiamme. Danneggiati dalle fiamme anche la serranda e l'ingresso di una macelleria. Non si sono. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

