Salento quattro auto in fiamme nella notte c' è anche la vettura di famiglia di una vigilessa

Quattro auto incendiate nella notte in provincia di Lecce. E c?è anche la vettura di famiglia di un?agente della polizia locale. A Matino, in via Carmelo Filograna, le fiamme. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Salento, quattro auto in fiamme nella notte, c'è anche la vettura di famiglia di una vigilessa

