Salento quattro auto in fiamme nella notte c' è anche la vettura di famiglia di una vigilessa
Quattro auto incendiate nella notte in provincia di Lecce. E c?è anche la vettura di famiglia di un?agente della polizia locale. A Matino, in via Carmelo Filograna, le fiamme. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Salento, quattro auto in fiamme nella notte, c'è anche la vettura di famiglia di una vigilessa - E c’è anche la vettura di famiglia di un’agente della polizia locale. Come scrive msn.com
Notte di fuoco nel Salento: incendiate cinque auto, tra cui quella di un agente di polizia - Si indaga per cercare collegamenti ed un'eventuale pista dolosa ... Riporta leccesette.it
Notte di incendi nel Salento: quattro auto a fuoco in poche ore, indagini in corso - Non si ferma la lunga scia di incendi ai danni di auto che ormai da mesi interessa il Salento. Da corrieresalentino.it