Auto in fiamme danni anche ad una pescheria

Nella mattinata di lunedì 12 gennaio, intorno alle 5, i Carabinieri di Castello di Cisterna sono intervenuti in Corso Umberto I a causa di un incendio che ha interessato un'auto, provocando danni anche a una pescheria vicina. L'intervento ha permesso di contenere i danni e di avviare le indagini per chiarire le cause dell'incendio. Restano in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Poco prima dell’alba intorno alle 5 del mattino di lunedì 12 gennaio i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in Corso Umberto I nr. 134 a Casalnuovo di Napoli per l’incendio di un’auto. Si tratta di una Fusion intestata ad un 51enne. Danneggiato dalle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Incendi per l’esplosione di botti, in fiamme auto e danni ad edifici Leggi anche: Auto distrutta dalle fiamme, intervengono i pompieri: danni anche a un'abitazione La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Auto in fiamme, danni anche ad una pescheria; Auto in fiamme nella notte: danneggiati anche serranda e ingresso di una macelleria. Auto in fiamme, danni anche ad una pescheria - Poco prima dell’alba intorno alle 5 del mattino di lunedì 12 gennaio i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in Corso Umberto I nr. napolitoday.it

Auto in fiamme in due comuni del Napoletano, indagano i carabinieri - A Sant'Anastasia, all'alba, i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Donizetti 18 per l'in ... ansa.it

Auto in fiamme a Chiavari in corso Lavagna: danni a gas ed elettricità, una donna evacuata - Auto incendiata all’alba a Chiavari in corso Lavagna: fiamme spente dai Vigili del Fuoco, danni a gas ed elettricità e una residente evacuata. ligurianotizie.it

Auto dei vigili data alle fiamme nel Napoletano, l’ira del prefetto: “Grave episodio” https://nap.li/13H7 - facebook.com facebook

Incendio a Salerno, auto in fiamme in via Irno: vigili del fuoco sul posto x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.