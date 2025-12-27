Torna il ciclocross all’impianto di atletica Ferrari Le gare iniziano alle 10 | ecco il programma

Torna oggi presso l’impianto sportivo di atletica leggera M. Ferrari in via San Martino per Galceti il ciclocross con la terza e ultima prova del 1° Supercross Valbisenzio organizzato dal Borgonuovo Milior Cycling Team e per la prova svoltasi a Vaiano dal Team Vaiano Bike. Il programma della manifestazione pratese prevede il ritrovo dalle ore 8,30, mentre la prima delle quattro gare previste prevede la partenza alle 10 con juniores (uomini e donne) oltre agli amatori Master 4-5-6-7-8-9-10. Alle 11 il via alla gara Open, Master 1-2-3 ed Elitesport. Alle 13 l’inizio della gara per allievi 1° e 2° anno ed esordienti 2° anno per concludere alle 13,30 con la prova riservata ai giovanissimi della G6 (12 anni). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

