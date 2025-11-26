L’Atalanta U23 fuori dalla Coppa Italia Agli ottavi di finale finisce 5-1 per la Pro Vercelli

SERIE C. L’Atalanta Under 23 è stata eliminata dagli ottavi di finale di Coppa Italia con la sconfitta esterna, in partita secca, patita mercoledì 26 novembre contro la Pro Vercelli: perentorio il risultato, 5-1. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

