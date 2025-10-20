Verso la Champions | Atalanta senza Scalvini ma con Bellanova e Kossounou
CALCIO. Fuori tre settimane il prodotto del vivaio, dovrebbero essere convocati l’esterno e il difensore. Mercoledì 22 il match alla New Balance Arena con lo Slavia Praga. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Altre letture consigliate
Kenan #Yildiz ha parlato ai canali ufficiali della Uefa verso la sfida di Champions contro il Real Madrid - X Vai su X
I Pirati di St. Tropez conquistano Rabat! Nella 15ª tappa della Global Champions League 2025, il team St Tropez Pirates naviga verso la vittoria sotto il cielo marocchino grazie all’alchimia perfetta tra Thibault Philippaerts e Philippe Rozier. Esperienza e tal Vai su Facebook
Verso la Champions: Atalanta senza Scalvini, ma con Bellanova e Kossounou - Scalvini fuori tre settimane, dovrebbero essere convocati Bellanova e Kossounou: le ultime in casa Atalanta verso lo Slavia Praga. Come scrive ecodibergamo.it
Atalanta-Slavia Praga, i numeri: i cechi non vincono in Champions dal 2007 - Slavia Praga, match valido per la terza giornata della prima fase di Champions League ... Scrive calcioatalanta.it
Josip Ilicic ripercorre i momenti difficili con Atalanta/ “Senza Covid saremmo andati in finale di Champions” - Josip Ilicic torna a raccontare gli episodi che hanno condizionato la sua carriera dopo la pandemia del Covid ... Secondo ilsussidiario.net