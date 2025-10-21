Atalanta riecco Kossounou e Bellanova E c' è un altro rientro in vista

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrale e l'esterno si erano fatti male nell'ultima sfida europea contro il Bruges. Presto si rivedrà anche Kolasinac. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

atalanta riecco kossounou e bellanova e c 232 un altro rientro in vista

© Gazzetta.it - Atalanta, riecco Kossounou e Bellanova. E c'è un altro rientro in vista

Contenuti che potrebbero interessarti

atalanta riecco kossounou bellanovaVerso la Champions: Atalanta senza Scalvini, ma con Bellanova e Kossounou - Scalvini fuori tre settimane, dovrebbero essere convocati Bellanova e Kossounou: le ultime in casa Atalanta verso lo Slavia Praga. Segnala ecodibergamo.it

atalanta riecco kossounou bellanovaAtalanta, come stanno Bellanova e Kossounou: il punto sull’infermeria - Come stanno Bellanova e Kossounou, le loro condizioni: il punto sulla situazione ... Da fantamaster.it

atalanta riecco kossounou bellanovaAtalanta, Scalvini ancora fermo. Con lo Slavia Praga Scamacca in forse, ma ci sono Kossounou e Bellanova - Per il difensore appena rientrato lesione di primo grado del bicipite femorale: stop di tre settimane. Scrive bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Riecco Kossounou Bellanova