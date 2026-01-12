ASCOLTI TV 11 GENNAIO 2026 | VINCE IL MILIONARIO 18% MALE PRIMA DI NOI 14% LE IENE 10,9% AFFARI TUOI 24,9% SOFFIA SULLA RUOTA 25,2%

Gli ascolti televisivi di domenica 11 gennaio 2026 mostrano una leggera variazione tra i programmi più seguiti. La competizione tra le trasmissioni vede Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna in testa, con circa il 25% di share, seguite da Il Milionario e Prima di Noi. Le Iene, invece, raggiungono il 10,9%. Questi dati offrono un quadro aggiornato delle preferenze del pubblico in una giornata di riposo.

ASCOLTI TV 11 GENNAIO 2026 • DOMENICA •. Gli ascolti tv di domenica 11 gennaio 2026 con la seconda puntata di Prima di Noi, il Milionario e il ritorno de Le Iene. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina in Famiglia – x Tg1 – x UnoMattina in Famiglia – x Santa Messa Battesimo del Signore – x A Sua Immagine – x + x Santa Messa – x Angelus – x Linea Verde – x + x Tg1 + Libri – x + x Pres. Domenica In – x Domenica In – x + x Domenica In: I Saluti di Mara – x Da Noi. A Ruota Libera – x L’Eredità Weekend – x L’Eredità Weekend – x Tg1 – x Affari Tuoi – x Prima di Noi – x Prima di Noi – x Speciale Tg1 + Sottovoce – x + x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Tg5 Speciale – x Viaggiatori: Uno Sguardo Sul Mondo – x Santa Messa – x Le Storie di Melaverde – x + x Melaverde Editing – x Tg5 – x L’Arca di Noè – x Amici di Maria De Filippi – x Verissimo – x Verissimo: Giri di Valzer – x Verissimo: I Saluti – x Caduta Libera – x Caduta Libera – x Tg5 – x Gira La Ruota + La Ruota della Fortuna – x + x Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo – x Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo – x Pressing: Nel Cuore dello Sport – x Tg2 Mizar – x Playlist – x Rai Sport Live Weekend – x Sci Alpino – x Rai Sport Live Weekend – x Tg2 – x Tg2 Motori – x Una Casa per Noi – x I Mestieri di Mirko – x Juventus-Roma – x Genitori, Che Fare? – x Tg Sport – x Tg2 Dossier – x 911: Lone Star + 9-1-1 – x + x Tg2 – x Il Principe di Roma – x Il Principe di Roma – x La Nuova DS – x + x + x + x Tom e Jerry Willy Wonka – x The Middle – x + x + x The Big Bang Theory – x + x + x Due Uomini e Mezzo – x + x + x Studio Aperto – x Sport Mediaset XXL – x E-Planet – x Genie – x Dr. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ASCOLTI TV 11 GENNAIO 2026: VINCE IL MILIONARIO (18%), MALE PRIMA DI NOI (14%), LE IENE (10,9%), AFFARI TUOI (24,9%) SOFFIA SULLA RUOTA (25,2%)

Leggi anche: Ascolti tv 11 gennaio 2026: Prima di noi, Chi vuol essere milionario, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: ASCOLTI TV 11 GENNAIO 2026: CHI VUOL ESSERE MILIONARIO, PRIMA DI NOI, LE IENE, REPORT

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ascolti tv sabato 10 gennaio, chi ha vinto tra C'è Posta per Te e The Voice Kids, i dati di Affari Tuoi; Ascolti tv ieri (10 gennaio), boom di ascolti per C'è posta per te, regge bene The Voice Kids; Ascolti tv ieri sabato 10 gennaio chi ha vinto tra C'è Posta per Te con Can Yaman, The Voice Kids e Gramellini; The Voice Kids: ascolti tv domenica 11 Gennaio 2026.

Ascolti TV 11 gennaio: chi ha vinto tra Chi vuol essere milionario e Prima di noi, i dati di Verissimo con Sempio - programma condotto da Gerry Scotti su Canale5 e la serie Prima di noi proposta da Rai1 ... fanpage.it