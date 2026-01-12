Ascolti tv dell’11 gennaio Chi vuol essere milionario non ha rivali

Il 11 gennaio offre una serata ricca di programmi televisivi, tra cui spicca

Una serata ricca per il pubblico quella di domenica 11 gennaio, con tante proposte sulle varie reti televisive. A farla da padrone Gerry Scotti, che Chi vuol essere milionario su Canale5 si conferma il volto di punta di Mediaset. Ma sono tanti i programmi tra cui scegliere: su Rai1 la fiction Prima di noi, mentre su Rai2 andava in onda Il principe di Roma, commedia con Marco Giallini e Giulia Bevilacqua. Su Rai3, come ogni domenica, l'appuntamento era con le inchieste di Report, condotto da Sigfrido Ranucci, mentre su Rete4 Mario Giordano era al timone del talk show Fuori dal coro. Infine, su Italia1 Le Iene.

