Ascolti tv 4 gennaio | chi ha vinto tra Prima di noi e Chi vuol essere milionario? i dati di La Ruota e Affari Tuoi

Gli ascolti tv di domenica 4 gennaio 2026 vedono confronti tra Rai 1 con la serie Prima di noi e Canale 5 con Chi vuol essere milionario?, oltre alla sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi nella fascia access prime time. Analizziamo i dati per capire quale programma ha ottenuto i risultati più alti in questa particolare giornata.

Ascolti tv sabato 3 gennaio: chi ha vinto tra Speciale Tg1 per attacco Usa in Venezuela e Pavarotti 90 in replica - Rai 1 con lo Speciale TG1 dedicato all'attacco USA in Venezuela ha sfidato Pavarotti 90 su Canale5 ... fanpage.it

Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 3 gennaio...0 - Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 3 gennaio 2026? superguidatv.it

Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di sabato 3 gennaio 2026: i dati Auditel - facebook.com facebook

#AscoltiTV | Sabato 3 Gennaio 2026. Vince #Pavarotti in replica (14.7%), lo speciale del #TG1 non va oltre il 9.8%, ottimo il #CircodiMontecarlo su Rai2 (10%) I dati auditel della giornata di ieri x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.