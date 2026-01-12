In Cina, molte persone si interrogano sulla propria sicurezza e sulla possibilità di essere rimaste inattive. La crescente popolarità dell’app “Are You Dead?” riflette questa preoccupazione, consentendo agli utenti di verificare facilmente se sono ancora vivi. Questa applicazione, tra le più scaricate nel paese, risponde a un bisogno di controllo e tranquillità, offrendo una soluzione semplice e immediata per monitorare la propria presenza digitale.

“Se muoio, chi se ne accorgerà?” Sembra essere questa la domanda che molti giovani cinesi si stanno facendo nelle ultime settimane e che li ha spinti a scaricare la app “Are You Dead?” (“Sei morto?”). Si tratta di una applicazione basata su un concetto semplice: confermare, ogni due giorni, di essere ancora vivi, cliccando su un tasto. In caso contrario, l’app contatterà la persona indicata come riferimento di emergenza e la avviserà che l’utente potrebbe essere in difficoltà. Come riporta la BBC, “Are you dead?” era stata lanciata a maggio dello scorso anno ma non aveva riscontrato un grande successo. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: L’app made in Firenze, cosa è e come funziona Connected: “La più scaricata al mondo”

Leggi anche: Achille Costacurta: "A Parma ho tentato il suicidio, i medici non si spiegano come sia ancora vivo"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

“Are you dead?”: la app più scaricata in Cina controlla che tu sia ancora vivo - ” Sembra essere questa la domanda che molti giovani cinesi si stanno facendo nelle ultime settimane e che li ha spinti a scaricare la app “Are You Dead? open.online