Achille Costacurta | A Parma ho tentato il suicidio i medici non si spiegano come sia ancora vivo

Il periodo trascorso all'interno di una comunità per il recupero dalla tossicodipendenza e per minori in area penale a Parma, le difficoltà quotidiane culminate con il tentativo di suicidio, il salvataggio in extremis e il percorso di rinascita. Achille Costacurta ha rilasciato un'intervista a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

