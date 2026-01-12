Ardea e Singen | il gemellaggio storico rischia l’oblio

Ardea e Singen, legate da un gemellaggio storico, rischiano di essere dimenticate. La collaborazione tra le due città, durata decenni, rappresenta un esempio di cooperazione internazionale e scambio culturale. Tuttavia, recenti segnali indicano una possibile perdita di attenzione e interesse, mettendo in pericolo questa importante relazione. È essenziale preservare e valorizzare questo patrimonio condiviso, simbolo di amicizia e collaborazione tra le comunità.

Ardea, 12 gennaio 2026 – Ad Ardea, un pezzo di storia europea della città rischia di svanire nel silenzio. Per decenni, il gemellaggio con la città tedesca di Rielasingen-Worblingen (nel distretto di Singen) è stato una realtà viva: scambi culturali, delegazioni, progetti condivisi e cerimonie che arricchivano la comunità. Negli ultimi anni, però, questo legame sembra essersi completamente dissolto. Nessuna celebrazione, nessun ricordo pubblico, nessuno scambio istituzionale. Un silenzio che stride fortemente con la vitalità dello stesso gemellaggio nella vicina Pomezia e che molti cittadini vivono con amarezza e perplessità.

