Il teatro riapre coi Legnanesi È sold out dopo anni di oblio

Tutto esaurito per l’apertura della nuova stagione teatrale al Tresartes, riaperto dopo anni di oblio. Sul palco I Legnanesi, ma prima che la Teresa e la Mabilia iniziassero a regalare esilaranti battute il sindaco Laura Bonfadini ha tagliato il nastro del teatro, completamente rinnovato: "Con grande emozione mi appresto a riaprire questo luogo insieme alla nostra comunità. Uno degli impegni presi fin dall’inizio del nostro mandato amministrativo è diventato realtà: dopo un percorso lungo e non sempre semplice, restituiamo alla comunità un luogo di cultura, arte e socialità". La riapertura del teatro ha richiesto tempo, controlli, impegno economico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

