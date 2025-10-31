Il teatro riapre coi Legnanesi È sold out dopo anni di oblio
Tutto esaurito per l’apertura della nuova stagione teatrale al Tresartes, riaperto dopo anni di oblio. Sul palco I Legnanesi, ma prima che la Teresa e la Mabilia iniziassero a regalare esilaranti battute il sindaco Laura Bonfadini ha tagliato il nastro del teatro, completamente rinnovato: "Con grande emozione mi appresto a riaprire questo luogo insieme alla nostra comunità. Uno degli impegni presi fin dall’inizio del nostro mandato amministrativo è diventato realtà: dopo un percorso lungo e non sempre semplice, restituiamo alla comunità un luogo di cultura, arte e socialità". La riapertura del teatro ha richiesto tempo, controlli, impegno economico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Matteo Mozzo. . Marostica ritrova il suo cuore culturale. Dopo 30 anni di silenzio, la Sala Grande del Teatro Politeama riapre le sue porte. In Italia sono ancora 412 i teatri chiusi,da oggi possiamo depennare Marostica da quella lista. Nelle prossime ore verrà - facebook.com Vai su Facebook
Teatro della Tosse, riapre il Teatro del Ponente: due spettacoli e brindisi inaugurale https://genovaquotidiana.com/2025/10/08/teatro-della-tosse-riapre-il-teatro-del-ponente-due-spettacoli-e-brindisi-inaugurale/… - X Vai su X
Il teatro riapre coi Legnanesi. È sold out dopo anni di oblio - Tutto esaurito per l’apertura della nuova stagione teatrale al Tresartes, riaperto dopo anni di oblio. Lo riporta ilgiorno.it