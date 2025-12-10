Calolziocorte scritta ‘Vota Garibaldi’ risalente alle elezioni del ’48 rischia di sparire | Patrimonio storico va tutelata

Una storica scritta “Vota Garibaldi” risalente alle elezioni del 1848 rischia di scomparire. Situata su un edificio abbandonato a Calolziocorte, questa testimonianza rappresenta un patrimonio storico importante. La sua conservazione è al centro di un dibattito che sottolinea l’urgenza di tutelare testimonianze del passato ancora presenti nel patrimonio urbano della città.

Calolziocorte (Lecco), 10 dicembre 2025 – "Vota Garibaldi". Una scritta rossa, sempre più sbiadita, che ormai si legge appena, tracciata a stampatello con caratteri ordinati e distanziati, sul muro di un edificio diroccato a Calolziocorte. Non è un graffito e nemmeno un vandalismo. La scritta rossa "Vota Garibaldi" è un pezzo di una pagina storia dipinta su una parete da salvare e preservare, prima che il tempo e le intemperie la cancellino. Ha 77 anni, perché è stata tracciata in occasione delle elezioni politiche del 18 aprile 1948, poco dopo la fine della Guerra, la scelta della Repubblica e la promulgazione della Costituzione italiana.