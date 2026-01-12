Arbitri il presidente dell’AIA Zappi è stato inibito per 13 mesi dal TFN | ecco la motivazione

Il presidente dell’AIA, Zappi, è stato sanzionato dal TFN con un’inibizione di 13 mesi. La decisione si basa sulle motivazioni illustrate nel provvedimento, che ha accolto le richieste della Procura Federale. Questa misura rappresenta un passo importante nel contesto delle attività arbitrali e delle responsabilità associate alla gestione delle partite. Di seguito, i dettagli riguardanti la vicenda e le implicazioni del provvedimento.

del provvedimento che ha accolto le richieste della Procura Federale. Il mondo arbitrale italiano è stato scosso da una sentenza destinata a mutare gli equilibri della governance sportiva. Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto una sanzione di 13 mesi di inibizione ad Antonio Zappi, attuale presidente dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA), accogliendo integralmente le richieste formulate dalla Procura Federale. Il cuore del deferimento. L'inchiesta, culminata nel deferimento dello scorso 15 dicembre, riguardava pressioni indebite esercitate ai vertici delle commissioni arbitrali.

