Appello dei partiti della Groenlandia | Qui decidiamo noi

I rappresentanti dei cinque partiti della Groenlandia hanno sottolineato l’importanza della sovranità del loro territorio, affermando che “qui decidiamo noi”. Con una popolazione di circa 57.000 abitanti, la Groenlandia si distingue per la volontà di autodeterminarsi e per la richiesta agli Stati Uniti di rispettare la sua autonomia. Questa dichiarazione riflette il desiderio di preservare le proprie decisioni e il proprio futuro.

Sono solo 57.000 gli abitanti della Groenlandia e hanno idee alquanto chiare sul futuro del loro paese: "Qui decidiamo noi e gli Stati Uniti devono smettere di avere disprezzo per il nostro paese" e quanto espresso dai rappresentanti dei cinque partiti presenti nel locale parlamento. La Groenlandia paese appartenente alla Danimarca con statuto autonomo. E' la risposta dei nativi alle prese di posizione di Trump sulla questione e al suo "voglio la Groenlandia o con le buone o con le cattive" che corrisponde al "o vi compro o vi conquisto", che non rappresenta certo una novità nella storia della politica estera USA.

I partiti della Groenlandia: "Vogliamo decidere da soli" - Lo hanno ribadito i leader dei cinque partiti rappresentati nel Parlamento groenlandese, firmando ...

Groenlandia, i partiti a Trump: «Vogliamo decidere da soli» - A ribadirlo sono i leader dei cinque partiti rappresentati nel parlamento, l'Inatsisartut, in una dichiarazione congiunta, riportata ...

