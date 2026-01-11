I cinque partiti | Sulla Groenlandia decidiamo noi
I cinque partiti hanno annunciato l’intenzione di assumere decisioni sulla gestione della Groenlandia, sottolineando la volontà di concludere un accordo in modo diretto e chiaro. La questione riguarda interessi strategici e ambientali, richiedendo un approccio trasparente e condiviso. Questa iniziativa segna un passo importante nelle relazioni internazionali, evidenziando l’impegno a risolvere le questioni territoriali con pragmatismo e rispetto reciproco.
«Adesso faremo qualcosa con la Groenlandia, che gli piaccia o no. Voglio concludere un accordo nel modo più semplice. Ma se non lo facciamo nel modo più semplice, lo faremo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Groenlandia, i partiti locali a Trump: “Il nostro futuro lo decidiamo noi, non vogliamo essere americani”
Leggi anche: L’Ue a Trump: “Sulle nostre regole decidiamo noi”. Crosetto: “Strategia Usa basata sulla competizione con la Cina”
Groenlandia, partiti locali agli Usa: “Né americani né danesi. Vogliamo essere groenlandesi”; Groenlandia, i partiti locali a Trump: “Il nostro futuro lo decidiamo noi, non vogliamo essere americani”; Groenlandia i partiti locali a Trump | Il nostro futuro lo decidiamo noi non vogliamo essere americani; Groenlandia, i partiti a muso duro contro Trump: “Non vogliamo diventare americani”.
Partiti della Groenlandia: "Vogliamo decidere da soli". I leader locali chiedono rispetto - Lo hanno ribadito i leader dei cinque partiti rappresentati nel parlamento locale, l'Inatsisartut, in una dichiarazione congiunta ... msn.com
Tutti i cinque partiti rappresentati nel parlamento della Groenlandia hanno diffuso un comunicato congiunto nel quale dicono di non volere essere “né americani, né danesi, vogliamo essere groenlandesi” - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.