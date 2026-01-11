I cinque partiti | Sulla Groenlandia decidiamo noi

I cinque partiti hanno annunciato l’intenzione di assumere decisioni sulla gestione della Groenlandia, sottolineando la volontà di concludere un accordo in modo diretto e chiaro. La questione riguarda interessi strategici e ambientali, richiedendo un approccio trasparente e condiviso. Questa iniziativa segna un passo importante nelle relazioni internazionali, evidenziando l’impegno a risolvere le questioni territoriali con pragmatismo e rispetto reciproco.

Tutti i cinque partiti rappresentati nel parlamento della Groenlandia hanno diffuso un comunicato congiunto nel quale dicono di non volere essere “né americani, né danesi, vogliamo essere groenlandesi” - facebook.com facebook

