Tragico incendio in casa Nell’alloggio indipendente anziana muore per asfissia
SARNICO (Bergamo) Un tragico incendio in abitazione ha spezzato la vita di Floria Paissoni, 75 anni. È accaduto nella località Campomatto di Sarnico: un piccolo centro che si trova già nella Valle Dell’Oglio, dove tutti si conoscono. Il rogo si è scatenato durante la notte. I soccorsi sono stati allertati poco dopo le quattro del mattino. Purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare Floria Paissoni. La donna, che viveva da sola, è morta per asfissia. L’hanno ritrovata senza vita accanto al suo amatissimo cane, a sua volta morto. Le fiamme, divampate nell’abitazione indipendente su un unico piano, all’arrivo dei pompieri avevano già compiuto la loro opera distruttiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Questa immagine ci riporta al tragico incendio che colpì Monte Raschio nel 2022. Sono già trascorsi tre anni, eppure il ricordo di quei giorni difficili è ancora vivido nei nostri cuori. La ferita lasciata alla nostra terra ci ricorda quanto sia fragile e prezioso il patrim - facebook.com Vai su Facebook
Tragico incendio in un appartamento a San Pietro Vernotico: le fiamme hanno ucciso due persone - News - X Vai su X