SARNICO (Bergamo) Un tragico incendio in abitazione ha spezzato la vita di Floria Paissoni, 75 anni. È accaduto nella località Campomatto di Sarnico: un piccolo centro che si trova già nella Valle Dell’Oglio, dove tutti si conoscono. Il rogo si è scatenato durante la notte. I soccorsi sono stati allertati poco dopo le quattro del mattino. Purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare Floria Paissoni. La donna, che viveva da sola, è morta per asfissia. L’hanno ritrovata senza vita accanto al suo amatissimo cane, a sua volta morto. Le fiamme, divampate nell’abitazione indipendente su un unico piano, all’arrivo dei pompieri avevano già compiuto la loro opera distruttiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tragico incendio in casa. Nell’alloggio indipendente anziana muore per asfissia