Anna Petta | Provinciali il centrosinistra stravince e il PD è il perno del governo

Le recenti elezioni provinciali a Salerno hanno evidenziato un chiaro successo del centrosinistra, con il Partito Democratico che si conferma primo partito nella provincia. Anna Petta, sindaca di Baronissi e dirigente regionale del PD, sottolinea come il risultato rafforzi il ruolo centrale del partito nel governo locale e nelle amministrazioni territoriali. Un dato che riflette l’orientamento politico e l’importanza del PD nel contesto provinciale.

Tempo di lettura: 2 minuti "Le elezioni provinciali di Salerno consegnano un risultato inequivocabile: il centrosinistra stravince e il Partito Democratico si conferma primo partito della provincia, raccogliendo la fiducia di amministratori e territori" — dichiara Anna Petta, Sindaca di Baronissi e dirigente regionale del Partito Democratico. "Il risultato è un segnale chiaro di fiducia nella nostra visione politica e nella capacità del PD di governare con concretezza e responsabilità. I numeri parlano chiaro: 12 consiglieri su 16 rappresentano molto più di una semplice vittoria, esprimono un consenso ampio che riconosce il lavoro svolto e indica una direzione precisa per il futuro della Provincia", prosegue Petta.

