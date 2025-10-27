Il Pd di Francavilla rilancia | Una città moderna e giusta avanti con il buon governo del centrosinistra
Il Partito Democratico di Francavilla al Mare definisce la rotta in vista delle prossime elezioni amministrative e conferma la volontà di proseguire il cammino intrapreso con l’attuale sindaca Luisa Russo. Lo fa al termine di un’assemblea cittadina, durante la quale sono stati individuati i punti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
